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Klangvolle Begegnung zweier Chöre

  05.05.2026 Magden
Beide Chöre zeigten sich in Bestform und begeisterten das Publikum. Foto: zVg
Beide Chöre zeigten sich in Bestform und begeisterten das Publikum. Foto: zVg

Das Frauenensemble Singvoll folgte der Einladung, am diesjährigen Frühlingskonzert des Männerchors Magden mitzuwirken. Die Zusammenarbeit der beiden Formationen mündete in ein abwechslungsreiches Programm mit traditionellen und modernen Werken. Beide Chöre zeigten sich in ...

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