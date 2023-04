Klangtastisch, fesselnd und mit vielen «Magic-Moments»

Vergangene Woche stieg die Spannung jeweils kurz vor 20 Uhr in Möhlin. Gelingt es, das «Konzärt» aus 2017 zu toppen? Die Erwartungen wurden nicht nur erfüllt – sie wurden übertroffen. Dani Kalt bot mit seinem Mundart-Pop-Chor «Klangtastisch» eine fesselnde, emotionale und abwechslungsreiche Show.

Dani Kalt eröffnete die Show mit seinem Chor «Klangtastisch» und nahm die Zuschauer innert Sekunden mit auf seine Reise. Seinem Gespür für eine optimale Programmgestaltung zufolge ein Wechselbad von Emotion und Power. Kalts Konzept, grosse Hits auf Mundart zu übersetzen, war dabei ein Hauptbestandteil. Einige Lieder wurden aber auch auf Hochdeutsch, Englisch oder Französisch gesungen, was dem Programm die gewisse Würze verlieh. Nebst schnelleren Songs mit viel Bewegung und Choreographie des ganzen Chores wurden auch ruhige und emotionale Lieder eingebaut, welche die Zuschauer im Herzen berührten. Das Bühnenbild auf der 15 Meter grossen Leinwand im Hintergrund mit passendem Video unterstützte die Stimmung jedes Liedes. Kalt legte schon immer viel Wert auf Bewegung und Abwechslung in der Show. Dank verschiebbaren Podesten konnte nach praktisch jedem Song eine andere Figur aufgestellt werden.

Dani Kalt führte gekonnt durch das Programm, welche durch grosse Hits wie «I’ll be over you» von Toto, «Just a Giggolo», «Can you feel the love tonight» oder einem powervollen Girls-Medley überzeugte. Doch das war natürlich nicht alles. Die Show wurde durch vier Tänzerinnen und Tänzer, unter der Leitung von Alicia Lehmann aus Rheinfelden unterstützt und so bekamen die Zuschauer bei einigen Songs auch tänzerische Leckerbissen zu sehen. Abgeschlossen wurde die erste Hälfte des Konzerts mit dem Song «Can’t stop the feeling» und alle tanzten wortwörtlich in die Pause; Denn gegen Ende des Songs mischte sich der gesamte Chor in das Publikum und animierte die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Singen, Tanzen und Mitfeiern.

Mit einem Medley aus Schweizer Hits der letzten 100 Jahre zog «Klangtastisch» das Publikum direkt nach der Pause wieder in seinen Bann. Unglaublich, wie viele Songs man in ein paar Minuten verpacken kann. Ein weiterer Höhepunkt des Abends lieferte der Beatboxer Sebastian Leppert. Denn der Berliner tauschte spontan die Rolle mit Dani Kalt. So wurde er zum Leadsänger und Kalt übernahm nach einer kurzen Instruktion die Rolle des Beatboxers. Was dann geschah, konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer kaum fassen. Leppert performte «W. Nuss vo Bümpliz» – und zwar auf Schweizerdeutsch. Mit «Circle of Life», «Swiss Lady» von Pepe Lienhard, einem Grease-Medley oder die Zugabe «Scharlachrot» konnten gar die erste Hälfte des Programms getoppt werden. Dem Publikum wurde definitiv eine fesselnde, emotionale, powervolle und einzigartige Show und nicht nur ein Konzert geboten, sodass alle ihren persönlichen «Magic-Moment» mit nach Hause nehmen konnten – klangtastisch war fantastisch. (mgt)