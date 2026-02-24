Immobilien
Klanglandschaft im Kornhauskeller

  24.02.2026 Frick

Der bekannte Innerschweizer Kontrabassist Pirmin Huber und die Schweizer Harfenistin und Sängerin Noemi von Felten freuen sich auf Freitag, 6. März, 20 Uhr, um gemeinsam mit Publikum ihr Konzert «Klanglandschaft» im Fricker Kornhauskeller mit seiner guten Akustik erleben zu ...

