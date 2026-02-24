Klanglandschaft im Kornhauskeller

Der bekannte Innerschweizer Kontrabassist Pirmin Huber und die Schweizer Harfenistin und Sängerin Noemi von Felten freuen sich auf Freitag, 6. März, 20 Uhr, um gemeinsam mit Publikum ihr Konzert «Klanglandschaft» im Fricker Kornhauskeller mit seiner guten Akustik erleben zu ...

Der bekannte Innerschweizer Kontrabassist Pirmin Huber und die Schweizer Harfenistin und Sängerin Noemi von Felten freuen sich auf Freitag, 6. März, 20 Uhr, um gemeinsam mit Publikum ihr Konzert «Klanglandschaft» im Fricker Kornhauskeller mit seiner guten Akustik erleben zu dürfen.

Das Duo Pirmin Huber und Noemi von Felten vereint die kraftvolle Tiefe des Kontrabasses mit dem zarten, glitzernden Klang der Harfe. Noemi von Felten begleitet sich an der Harfe zu Chanson und Pop – 2025 war sie mit Stefan Eicher auf seiner Tour. Pirmin Huber hat mit seinem Kontrabass eine riesige Erfahrung aus Folk und Technik. Wo immer Volksmusik angesagt ist, begeistert er mit seinem Kontrabass u.a. mit Ambäck und Gläuffig.

Als Duo nehmen Pirmin Huber (Kontrabass, Büchel und div. Klangelemente) und Noemi von Felten (Harfe und Gesang) ihr Publikum mit auf eine Reise in eine Klanglandschaft – erdig und mystisch, verspielt und mitreissend zugleich. (mgt)

Tickets sind erhältlich in der Buchhandlung

Letra sowie online in www.kulturfrick.ch und am 6. März ab 19.30 Uhr an der Abendkasse im Fricker Kornhauskeller.