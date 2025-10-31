Kiwanis spendet 5000 Franken an die Musikschule

Der Kiwanis Club Rheinfelden verkaufte am Herbstmarkt Rheinfelden 140 Kilo Nidwaldner Bergkäse von der Alpkäserei Bleiki. Trotz nicht perfektem Wetter zeigten sich die Besucher sehr kauffreudig, vorallem als sie erfuhren, dass der Gewinn für den Musikalischen Förderfonds der Musikschule Unteres Fricktal (www.mu-uf.ch/mff)bestimmtwar.Der Gewinn aus dem Käseverkauf wurde von Kiwanis grosszügig auf 5000 Franken aufgestockt. Die Musikschule wird durch die Trägergemeinden, den Kanton und die Eltern finanziert. Der Musikalische Förderfonds ist da, wo die Unterrichtskosten das Familienbudget sprengen. So wird allen Kindern ermöglicht, ein Instrument zu mieten, an einem Musiklager teilzunehmen oder in erster Linie den Instrumental- oder Gesangsunterricht zu finanzieren. Im Restaurant Feldschlösschen wurde anlässlich der Charterfeier und der Amtsübernahme von Stephan Koller als Lt Gov der Kiwanis Division Nordwestschweiz, der Musikschule Unteres Fricktal ein Check über 5000 Franken übergeben. Valentin Sacher als Schulleiter und eine kleine Delegation von Musikschülerinnen und -schülern zeigten sich hoch erfreut über die grosszügige Spende.

Der Kiwanis Club Rheinfelden wurde 1979 gegründet. Er ist Teil der weltweiten Kiwanis Organisation. Der Kiwanis District Schweiz-Liechtenstein-Südtirol zählt 7000 Mitglieder in mehr als 200 Clubs. Mit dem Engagement leistet er lokal und regional Hilfe für viele Kinder und Jugendliche und unterstützt auch grosse internationale Projekte. Im Kiwanis Club Rheinfelden werden Freundschaften und der Austausch mit interessanten Persönlichkeiten gepflegt. Der Club freut sich immer auf neue Mitglieder und strebt unter anderem dauernde Freundschaften an, übt uneigennützige Dienste am Nächsten und bildet so bessere Gemeinschaften. In der Nordwestschweiz, der Division 11, sind 13 Clubs aktiv. Lt Governor Stephan Koller vom Kiwanis Club Rheinfelden hat für das Clubjahr 2025/2026 den Stab anlässlich der Feier im Feldschlösschen von Robert Bolleter vom Kiwanis Club Liestal übernommen. Der Name Kiwanis «Nun Kee-Wanis» geht auf einen Ausdruck der Otchipwe-Indianer zurück. Er bedeutet so viel wir «Wir handeln und haben eine gute Zeit». (mgt)