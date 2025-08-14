Kitanovic ist Nachwuchs-Meisterin

Schiessen: Aargauer Meisterschaft 50-Meter-Gewehr

Der Aargauer Schiesssportverband (AGSV) hat in Buchs die Aargauer Meisterschaft der 50-Meter-Gewehrschützen abgehalten. Dabei setzten sich mehrheitlich arrivierte Schützinnen und Schützen an die Spitze. Die Mettauertalerin Fiona Kitanovic sicherte sich den Dreistellungs-Titel bei den Nachwuchsschützen.

Im Final der Nachwuchsschützen setzte sich Fiona Kitanovic klar vor ihrer Mettauertal-Vereinskollegin Nina Staudacher durch. Der Freiämter Adrian Fischer schnappte dem stärker eingestuften Wynentaler Joel Müller Bronze weg.

Im anspruchsvollen Dreistellungsmatch traten nur fünf Sportlerinnen und Sportler an. Deshalb kam es nach dem 60-Schuss-Match zu keinem Finaldurchgang. Die für Muhen schiessende Freiämterin Christiane Keller sorgte für eine kleine Überraschung. Dank überragenden 190 Punkten aus den 20 Stehendschüssen fing sie den favorisierten ehemaligen Internationalen Andrea Rossi noch ab und siegte mit 573:571 Punkten vor dem Vereinskollegen. Mit 554 Punkten sicherte sich Matthias Baldinger von den Sportschützen Siggenthal den dritten Podestplatz. Seine Klasse bewies der für Muhen schiessende Andrea Rossi hingegen in der Zweistellungsmeisterschaft für Senioren und Veteranen. Nach dem Bestresultat (583) im Qualifikationsmatch setzte er sich im Final gegen den mehrfachen Titelgewinner Jürg Luginbühl, auch er ein Muhener Gewehrschütze, klar durch. Das Verdikt fiel mit 304,1:301,6 Punkten klar aus. Den Muhener Triumph vervollständigte Marc Fischer mit dem Gewinn von Bronze.

Keller gewinnt bei den Senioren

Klar die grösste Beteiligung erreichte die Liegendmeisterschaft. Den Elitetitel eroberte der Villmerger Stefan Bereuter dank Nervenstärke im Final. In der Qualifikation hatte er «nur» das dritthöchste Resultat geschossen. Nach 24 Finalschüssen besiegte er den aufstrebenden Lars Morgenthaler von den Sportschützen Muhen mit 245,2:243,8 Zählern. Nach dem Zweistellungserfolg sicherte sich Marco Fischer hier nochmals die Bronzemedaille.

Die weiteren Finalsieger heissen Riwana Plattner (Frick/U21), Silvia Plaz (Brugg/Senioren) und Jörg Fankhauser (Rombach/ Veteranen). Den U17-Sieg heimste der Muhener Felix Frey ein, bei den Seniorveteranen gewann Robert Keller (Mettauertal). (mgt)