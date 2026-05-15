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KIRCHENCHOR PLUS RHEINFELDEN REISTE ZUM KLOSTER KAPPEL UND INS SELEGER MOOR

  15.05.2026 Rheinfelden
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Vorfreude war gross – bis die Wettervorhersage kam: Dauerregen. Dennoch starteten 36 Sängerinnen und Sänger des röm.‑kath. Kirchenchors Plus im bequemen Reisebus, begleitet von Dirigent Armin Böck und als Überraschungs-Gast Monika Lauper, zu ihrer ...

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