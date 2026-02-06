Kirchenchor blickt auf ein intensives Jahr zurück

14 Sängerinnen und Sänger, die Chorleiterin Tatjana Lindner und die Kirchenpflegepräsidentin Doris Hohler trafen sich Mitte Januar zur Generalversammlung des Kirchenchores Oberes Fischingertal.

GV des Kirchenchores Oberes Fischingertal

Am Anfang der Generalversammlung liess die Co-Präsidentin Trudi Hartmann das verflossene Vereinsjahr Revue passieren und schilderte die Höhepunkte: Gemeinsam mit dem Kirchenchor Wallbach sangen man an Pfingsten in Obermumpf die «Mainzer Messe» von Thomas Gabriel, begleitet von E-Piano und einem kleinen Blasorchester, ein eindrückliches und schönes Erlebnis.

Gemeinsam mit dem Chor von Wallbach gestalteten der Kirchenchor Oberes Fischingertal am Patrozinium St. Martin in Mumpf den Gottesdienst mit der «Missa Populara» von M. Schmoll, unterstützt von E-Piano und Geige, eine Messe, die alle mit viel Freude sangen.

Fleissige Sängerinnen

Es war ein intensives Jahr. Der Chor kam auf 43 Chorproben und neun Auftritte mit viel schönem Gesang, gemeinsamen Erlebnissen und frohem Beisammensein. Die Chorproben, geleitet von Tatjana Lindner, waren jeweils gut besucht. Sieben Sängerinnen erhielten für den fleissigen Probenbesuch ein kleines Geschenk.

Mit Dank an alle und einem Gedicht, welches zum Nachdenken anregte, schloss Trudi Hartmann den offiziellen Teil ab. Ein Lied leitete zu Dessert, Kaffee und zum gemütlichen Zusammensein über. (mgt)