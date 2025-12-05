Kirche im Advent

Schon vor Weihnachten lohnt sich ein Besuch in der Kirche von Oeschgen. Von Woche zu Woche wird eine neue Szene der Adventskrippe aufgestellt. Um die Stille geht es aktuell. Dazu wurde im Eingangsbereich der Kirche eine Meditationsecke eingerichtet. In der zweiten Woche ist das Motto «Gott ...

Schon vor Weihnachten lohnt sich ein Besuch in der Kirche von Oeschgen. Von Woche zu Woche wird eine neue Szene der Adventskrippe aufgestellt. Um die Stille geht es aktuell. Dazu wurde im Eingangsbereich der Kirche eine Meditationsecke eingerichtet. In der zweiten Woche ist das Motto «Gott kommt zu uns in der Begegnung». Gelegenheit zur Begegnung ist jeden Abend von 18 bis 19 Uhr, wenn die Kirchenbesucher mit einer Tasse Tee und einem offenen Ohr erwartet werden. Ab dem dritten Advent formiert Ottilia Reimann einen Chor aus «echten Oeschger Engeln» und anderen Krippenfiguren. Am 4. Advent und an Weihnachten liegt der Focus auf der Gemeinschaft. Ab dem 24. Dezember kann die Weihnachtskrippe bestaunt werden. (mgt)