Kindersegen: Hebammen schieben Sonderschicht

Letzte Woche kamen im Spital Rheinfelden innerhalb von 48 Stunden 11 Kinder zur Welt. Dies sei ein einmaliger Rekord, heisst es in einer Mitteilung des Gesundheitszentrums Fricktal (GZF). In der Regel erblicken am GZF ein bis zwei Babys pro Tag das Licht der Welt. «In meinen 15 Jahren als Chefarzt haben wir etwas Vergleichbares noch nicht erlebt», sagt Maik Hauschild, Chefarzt der Frauenklinik des GZF. Die elf Kinder kamen alle am vergangenen Donnerstag beziehungsweise Freitag zur Welt. Allen Kindern und Müttern gehe es bestens. «Hebammen und Pflegende rückten teilweise zu Sonderschichten ein und das OP-Personal, das Team der Anästhesie und die Kinderärztinnen und Kinderärzte unterstützten uns tatkräftig», erzählt Hauschild und ergänzt: «Ohne den ausserordentlichen Einsatz hätten wir diese besondere Situation nicht gemeistert.» Pro Jahr erblicken in der Geburtsabteilung des GZF fast 500 Kinder das Licht der Welt. (mgt)