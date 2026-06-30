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Kinderfreude bei Regierungsrätin

  30.06.2026 Aargau

Regierungsrätin Martina Bircher, Vorsteherin des Departements Bildung, Kultur und Sport, erwartet im Dezember die Geburt ihres zweiten Kinds und tritt dann ihren Mutterschaftsurlaub an.

Über diese freudige Botschaft hat sie ihre Regierungskollegen an der Regierungssitzung informiert. ...

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