Kinderfreude bei Regierungsrätin

Kinderfreude bei Regierungsrätin30.06.2026 Aargau
Regierungsrätin Martina Bircher, Vorsteherin des Departements Bildung, Kultur und Sport, erwartet im Dezember die Geburt ihres zweiten Kinds und tritt dann ihren Mutterschaftsurlaub an.
Über diese freudige Botschaft hat sie ihre Regierungskollegen an der Regierungssitzung informiert. ...
Regierungsrätin Martina Bircher, Vorsteherin des Departements Bildung, Kultur und Sport, erwartet im Dezember die Geburt ihres zweiten Kinds und tritt dann ihren Mutterschaftsurlaub an.
Über diese freudige Botschaft hat sie ihre Regierungskollegen an der Regierungssitzung informiert. Wie für solche Fälle vorgesehen, übernimmt die Stellvertretung Regierungsrat Dieter Egli, Vorsteher Departement Volkswirtschaft und Inneres. (mgt/nfz