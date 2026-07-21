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Kinderdisco bei der Buvette bringt Feriengefühl

  21.07.2026 Rheinfelden
Tanzen mit Serena Lakatos: Seit einem Jahr wird die Kinderdisco geboten. Foto: zVg
Tanzen mit Serena Lakatos: Seit einem Jahr wird die Kinderdisco geboten. Foto: zVg

Seit August des vergangenen Jahres wird bei der Rhybar-Buvette in Rheinfelden, direkt an der Rheinpromenade, regelmässig getanzt, gelacht und mitgesungen. Was als spontane Idee während eines Ferienaufenthalts in der Türkei entstand, ist heute zu einem beliebten Treffpunkt für ...

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