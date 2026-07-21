Kinderdisco bei der Buvette bringt Feriengefühl

Seit August des vergangenen Jahres wird bei der Rhybar-Buvette in Rheinfelden, direkt an der Rheinpromenade, regelmässig getanzt, gelacht und mitgesungen. Was als spontane Idee während eines Ferienaufenthalts in der Türkei entstand, ist heute zu einem beliebten Treffpunkt für ...

Seit August des vergangenen Jahres wird bei der Rhybar-Buvette in Rheinfelden, direkt an der Rheinpromenade, regelmässig getanzt, gelacht und mitgesungen. Was als spontane Idee während eines Ferienaufenthalts in der Türkei entstand, ist heute zu einem beliebten Treffpunkt für Familien geworden. Inspiriert von der dortigen Kinderanimation fragte sich Serena Lakatos: Warum dieses unbeschwerte Feriengefühl nicht auch nach Rheinfelden bringen? Mit ihrer Erfahrung aus Kinderanimation und zahlreichen Kinderdiscos stellte Serena Lakatos ein abwechslungsreiches Programm zusammen. Als zweifache Mutter kennt sie die Wünsche und Bedürfnisse von Familien aus dem eigenen Alltag. Als sie ihre Idee Katja Zeindler von der Rhybar-Buvette vorstellte, war diese sofort begeistert – und nach einem gemeinsamen Kaffee war klar: Die Kinderdisco wird Wirklichkeit.

Besonders geschätzt wird das unkomplizierte Angebot: Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und dank der Lage direkt neben dem Spielplatz im Stadtpark lässt sich der Besuch ideal mit einem Familienausflug und Verpflegung bei der Rhybar verbinden. Die Teilnahme ist kostenlos. Wer möchte, kann eine freiwillige Kollekte leisten. Ein Teil der Spenden fliesst in die Weiterentwicklung der Kinderdisco-Projekte, der andere Teil kommt der Theodora-Stiftung zugute. So verbindet die Kinderdisco Musik, Bewegung und Gemeinschaft mit einer guten Tat. Die grosse Resonanz berührt Serena Lakatos bis heute. «Ich hätte nie gedacht, dass die Kinderdisco so gut ankommt», sagt sie dankbar. Es erfüllt sie mit Freude und Stolz, einen Beitrag für die Familien in ihrer Heimatstadt leisten zu dürfen. Mit einem Lächeln ergänzt sie: «Wenn die kleine Serena von damals, die immer begeistert in der ersten Reihe der Kinderdisco mittanzte, sehen könnte, dass sie heute selbst vorne steht und Kinderaugen zum Leuchten bringt, wäre sie bestimmt unglaublich stolz.»

(mgt)

Die nächsten Termine der Kinderdisco:

Samstag, 29. August, 17 bis 18 Uhr;

Samstag, 12. September, 16 bis 17 Uhr;

Samstag, 10. Oktober, 16 bis 17 Uhr.

Findet nur bei guter Witterung statt.