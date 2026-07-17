Kinder komponieren Mutmach-Song

Auch in diesem Jahr war die Offene Jugendarbeit Möhlin mit dem Kurs «Ab ins Musikstudio» beim Ferienspass Rheinfelden dabei. Neun Kinder zwischen 10 und 14 Jahren beschäftigten sich damit, welche Musik ihnen wichtig ist und warum. Schnell zeigte sich, dass Musik Mut geben und durch trau rige Momente helfen kann. Daraus entstand das Songthema – ein klarer partizipativer Prozess, bei dem die Kinder Inhalte selbst entwickeln und Entscheidungen eigenständig treffen. Während ein Teil der Gruppe den Text schrieb, produzierte der andere im Tonstudio den passenden Sound.

Entstanden ist ein Song, der anderen Kindern Mut macht: Jeder erlebt herausfordernde Zeiten – doch Freundschaft und Zusammenhalt können darüber hinweghelfen. Das Projekt zeigt, wie das Ferienspass-Angebot soziale Teilhabe und persönliche Entwicklung fördert. Kinder begegnen anderen Kindern ausserhalb ihrer Peer Group, sie knüpfen neue Freundschaften, erweitern ihre sozialen Kompetenzen und stärken den Mut, sich auf Unbekanntes einzulassen. Diese Erfahrungen unterstützen nachweislich die individuelle Entwicklung und fördern Kommunikationsfähigkeit, Verantwortungsübernahme, Konfliktlösung und Selbstwirk samkeit.

«Die Offene Jugendarbeit Möhlin leistet hier einen wertvollen Beitrag, indem sie mit Fachpersonen einen sicheren Rahmen schafft, der Selbstbestimmung ermöglicht und Orientierung bietet», heisst es in einer Medienmitteilung. Der Mutmach-Song zeigt, wie Beteiligung wirkt und Kinder über sich hinauswachsen. (mgt)