Kinder haben viel erlebt

Unter der Schirmherrschaft vom Kiwanis-Club Rheinfelden führte die Kiwanis-Division 11 Region Nordwestschweiz den dritten Kiwanis Kids Day in Rheinfelden durch. Am Samstag, 13. Juni, wurden Kinder und Jugendliche mit oder ohne Mobilitätseinschränkung zu Spiel, Spass und Abenteuer auf der Sportanlage Schiffacker eingeladen. Das bunte Programm zum Mitmachen, Entdecken und Geniessen stiess bei über 85 Kindern und Jugendlichen auf grosses Interesse. Den unvergesslichen Tag mit Gleichaltrigen erlebten sie zusammen mit 15 Kindern und Jugendlichen vom Freizeittreff Fambiki/ Insieme Rheinfelden.

Am Vormittag ab 10 Uhr bis zum Mittagessen vergnügte man sich auf dem Areal der Sportanlage. Anschliessend wurden alle Kinder und Jugendlichen zusammen mit den Helferinnen und Helfern von Fambiki/ Insieme zum Mittagessen im FC Rheinfelden-Clubhaus eingeladen. Eine bunte, laute und aufgestellte Schar genoss Bratwurt mit Pommes und Glacé vom FCR Beizli-Team. Ab 13 Uhr bis zum späteren Nachmittag ermöglichte Kiwanis den Besuch des gleichentags frisch eingeweihten Seilparks. Von den Teilnehmenden wagten sich fast 70 Kinder und Jugendliche auf das Abenteuer, begleitet von Mitgliedern vom Kiwanis-Club Rheinfelden, aufgeteilt in drei Gruppen. Zum Abschied erhielten Kinder und Jugendliche eine Kiwanis-Trinkf lasche, gäbig für die aktuell heissen Tage. Allen Teilnehmenden von Fambiki/Insieme übergab Kiwanis den Trostspender-Kiwanis Teddy, der gerne in Obhut genommen wurde. «Mit Fug und Recht blickt Kiwanis auf einen erfolgreichen Kiwanis Kids Day 2026 zurück», heisst es in einer Medienmitteilung. Nächstes Jahr, am Mittwoch, 16. Juni 2027, findet der Kiwanis Kids Day 2027 auf dem Dietisberg (BL) unter Schirmherrschaft des Kiwanis Clubs Oberbaselbiet statt.

Kiwanis ist eine weltweite Organisation und wurde 1915 gegründet. Weltweit setzt sich Kiwanis für bedürftige Kinder ein. Nach dem gemeinsamen Motto «serving the children of the world» setzen sich 13 Clubs in der Nordwestschweiz – die Kiwanis Division 11 – für einen gezielten und wirkungsvollen Einsatz in der Region ein. Die benötigten Mittel erwirtschaftet jeder Club selbst unter Ausnützung der vielfältigen Möglichkeiten und Fähigkeiten seiner 475 Mitglieder. Der Kiwanis Club Rheinfelden zählt 37 Mitglieder und ist im unteren Fricktal bekannt für sein lokales Engagement in Form von sinnvollen sozialen Projekten. (mgt/nfz)