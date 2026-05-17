«Kinder erhalten einen ganz anderen Bezug zum Altersheim»

Erst- bis Neuntklässler aus dem Bezirk Rheinfelden haben in den ersten zwei Sommerferien-Wochen wieder die Möglichkeit, an über 300 Ferienspass-Kursen dabei zu sein. Die erste Anmeldephase beginnt am Montag, 18. Mai.

Janine Tschopp

«Die Interaktion zwischen den Generationen ist für uns eine Herzensangelegenheit», sagt Marion Wegner-Hänggi, Co-Geschäftsführerin beim Wohn- und Pflegezentrum Stadelbach.

2025 waren es 25 Kinder, die im Rahmen des Ferienspass-Angebots «Spielnachmittag für Jung und Alt» mit den Stadelbach-Bewohnenden Blumentöpfe dekorierten. «Ein Mädchen kommt seither wöchentlich zu uns und wurde mittlerweile zu einem wertvollen Teil unseres Aktivierungsteams», freut sich Marion Wegner-Hänggi.

66 Kursplätze im Stadelbach

Dieses Jahr werden im Möhliner Wohn- und Pflegezentrum 66 Ferienspass-Plätze in fünf verschiedenen Kursen angeboten. So können die Jugendlichen im Stadelbach Videos drehen, Pizza herstellen, Seidenhühner und Zwergziegen näher kennenlernen, Seifen giessen und Badebomben herstellen oder einen Spielnachmittag mit den Bewohnenden verbringen. «Kinder erhalten so einen ganz anderen Bezug zum A ltersheim», sagt Marion Wegner-Hänggi. Insgesamt werden im Ferienspass Bezirk Rheinfelden dieses Jahr 319 Kurse angeboten, 31 davon neu. Neu angebotene Kurse sind beispielsweise «Waldseilpark Rheinfelden», «Werwölfe – die Werwölfe vom Düsterwald», «Zirkus», «Plottern – gestalte Dein T-Shirt» und viele mehr.

Julia Schneider vom Ferienspass-Team erklärt: «Oftmals kommen die Leute auf uns zu mit neuen Kursideen. Dieses Jahr wird sogar ein 14-jähriger Bub, zusammen mit zwei erwachsenen Begleitpersonen, einen eigenen Kurs anbieten – eine Schatzsuche in Rheinfelden.» Die Verantwortlichen freuen sich, dass ein Grossteil von eigentlich kostenpflichtigen Kursen – dank Beiträgen von Gemeinden und Sponsoren – gratis oder zu sehr tiefen Preisen angeboten werden kann. «Über 50 Prozent der Kurskosten übernehmen wir», führt Julia Schneider aus. Doris Salz vom Ferienspass-Team betont: «Von den Sponsoren und auch von vielen anderen Seiten spüren wir sehr viel Wertschätzung.»

2025 haben 695 Kinder und Jugendliche teilgenommen

Wie Karin Mahrer, Präsidentin des Ferienspass-Teams, erklärt, haben im vergangenen Sommer 695 Kinder und Jugendliche Ferienspass-Kurse besucht. Das Team mit Karin Mahrer, Julia Schneider, Doris Salz und Lucas Furtwängler führt die Arbeit für den Ferienspass ehrenamtlich aus. Sie sind sich einig: «Wir hoffen, dass sich auch dieses Jahr wieder viele Kinder und Jugendliche anmelden und von den spannenden Kursen profitieren werden.» Die Angebote sind bereits online und können ab 18. Mai, 9 Uhr, gebucht werden.

www.feparheinfelden.ch

Ferienspass vom 4. bis 17. Juli 2026

Am Ferienspass Bezirk Rheinfelden mitmachen dürfen alle Schüler und Schülerinnen der 1. bis 9. Klasse des Bezirks Rheinfelden sowie der Gemeinden Münchwilen, Buus und Maisprach. Die erste Anmeldephase, bei welcher online mindestens zwei und maximal acht Wunschkurse gewählt werden dürfen, dauert vom 18. Mai (9 Uhr) bis 25. Mai 2026. Bei einigen Kursen benötigt das Ferienspass-Team Begleitpersonen, die sich ebenfalls über die Homepage anmelden können. (jtz)