«Durch den Ferienspass entstehen viele neue Freundschaften»

Ferienspass Bezirk Rheinfelden: 300 Kurse sind im Angebot, 77 davon neu

Seit gestern läuft die erste Anmeldephase für den Ferienspass Bezirk Rheinfelden. Die Verantwortlichen hoffen, dass sich wieder einmal so viele Kinder eintragen werden wie vor Corona.

Janine Tschopp

«Durch die Pandemie hat sich bei gewissen Kindern und Jugendlichen eine Art Sozialphobie eingestellt», vermutet Bettina Ludwig, Treffleiterin beim Verein JAM (offene Jugendarbeit Möhlin). «Das ist sehr schade, heute gehen die Kinder weniger hinaus im Vergleich zu früher», stellt auch Rio Tramacere vom Ferienspass Bezirk Rheinfelden fest. Anstelle von persönlichen Treffen würden Kinder und Jugendliche heute oftmals zu Hause bleiben und sich online austauschen.

Diese Entwicklung zeigt sich auch in den Zahlen. Karin Mahrer, Präsidentin des Ferienspass-Teams, beschreibt: «2019 verzeichneten wir 796 Anmeldungen. 2020 bis 2022 waren pro Jahr durchschnittlich 700 dabei, und 2023 waren es 620 teilnehmende Kinder.» Die Ferienspass-Macherinnen würden sich freuen, wenn die Teilnehmerzahlen wieder einmal einen Aufwärtstrend erfahren würden.

77 neue Kurse

Dass sich in den letzten Jahren immer weniger Kinder angemeldet haben, kann kaum am Kursangebot liegen. Das Angebot wird nämlich von Jahr zu Jahr grösser, und dies obschon ein paar lang jährige Kursleiter und Kursleiterinnen heuer nicht mitmachen. Wie Fabienne Heinz erklärt, stehen aktuell insgesamt 300 Kurse im Angebot, 77 davon neu. Im Vorjahr wurden 273 Kurse durchgeführt. «Wir sind begeistert, dass wir dieses Jahr wieder so viele Kurse gefunden haben», sagt Karin Mahrer. Julia Schneider ergänzt: «Viele Kursleiterinnen und Kursleiter haben sich von sich aus bei uns gemeldet, oder Eltern von Ferienspass-Kindern haben uns auf gewisse Kurse aufmerksam gemacht.»

Zu den neuen Kursen gehören zum Beispiel ein Studioprojekt mit «So Lebendig» im Jugendhaus JAM. Dabei lernen die Jugendlichen in drei Tagen, wie man einen Song schreibt und aufnimmt. Das Ergebnis ist ein ganz persönliches Musikstück zum Heimnehmen. Viele weitere neue Kurse wie zum Beispiel «Fashion Upcycling», «Programmieren von virtuellen Robotern», «Krimidinner», «Raketenbau» oder «Muffins backen und zu Tieren verzieren» werden dieses Jahr angeboten. Daneben gibt es zahlreiche langjährige Kurse wie zum Beispiel die Drumsession mit der Fasnachtzunft Ryburg, den Zirkus-Workshop oder den Kurs mit der Feuerwehr Rheinfelden und dem GZF-Rettungsdienst.

Erste Anmeldephase vom 15. bis 22. Mai

Die erste Anmeldephase für den Ferienspass Rheinfelden läuft seit gestern Mittwoch. Auf der Homepage können Kurse nach verschiedenen Kriterien gesucht werden und bei der Anmeldung mit Prioritäten versehen werden. Der Ferienspass Bezirk Rheinfelden ist also für die kommenden Sommerferien angerichtet. Jetzt darf man hoffen, dass die grosse Arbeit des Ferienspass-Teams mit vielen Anmeldungen belohnt wird. Die Frauen wissen aus Erfahrung: «Durch den Ferienspass entstehen für die Kinder und Jugendlichen viele neue Bekanntschaften und Freundschaften.»

www.feparheinfelden.ch

Ferienspass vom 6. bis 20. Juli 2024

Am Ferienspass Bezirk Rheinfelden mitmachen dürfen alle Schüler und Schülerinnen der ersten bis neunten Klasse des Bezirks Rheinfelden sowie der Gemeinden Münchwilen, Buus und Maisprach. Die erste Anmeldephase, bei welcher maximal sechs Wunschkurse gewählt werden dürfen, läuft online bis am 22. Mai. Bei einigen Kursen benötigt das Ferienspass-Team Begleitpersonen, die sich ebenfalls über die Homepage anmelden können. (jtz)