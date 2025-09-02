Immobilien
Kind nach Kollision verletzt

  02.09.2025 Kaiseraugst
Die Autofahrerin übersah das 11-jährige Mädchen auf dem Fussgängerstreifen. Foto: zVg
Am Samstag erfasste eine Automobilistin in Kaiseraugst ein Kind auf dem Fussgängerstreifen. Dieses wurde dabei verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr auf der Giebenacherstrasse. Eine 72-jährige Automobilistin übersah dabei eine 11-Jährige auf dem ...

