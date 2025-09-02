Kind nach Kollision verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr auf der Giebenacherstrasse. Eine 72-jährige Automobilistin übersah dabei eine 11-Jährige auf dem ...

Am Samstag erfasste eine Automobilistin in Kaiseraugst ein Kind auf dem Fussgängerstreifen. Dieses wurde dabei verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr auf der Giebenacherstrasse. Eine 72-jährige Automobilistin übersah dabei eine 11-Jährige auf dem Fussgängerstreifen und erfasste diese.

Polizei und Rettungsdienst fanden das Kind ansprechbar vor. Die Schwere der Verletzungen ist noch unklar. Das Mädchen wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Die Automobilistin blieb unverletzt. Am Mitsubishi entstand Sachschaden. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 72-jährigen Automobilistin wurde der Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes vorläufig abgenommen. (mgt)