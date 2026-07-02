Kicken mit Herz: Jugendarbeit Möhlin

Die Offene Jugendarbeit Möhlin war mit einer motivierten Fussballgruppe beim grossen Street Soccer Warm-up in Bad Säckingen am Start.

Auf dem mobilen Spielfeld zeigten die Jugendlichen vollen Einsatz. Neben dem sportlichen Ehrgeiz stand das Thema Fairplay im Zentrum. Beim Street Soccer Cup wird der Turniersieg nicht allein durch geschossene Tore entschieden. Sogenannte Fairplay-Coaches bewerten das Verhalten auf dem Platz. Respekt und gegenseitige Rücksichtnahme f liessen in die Wertung ein. Die Jugendlichen aus Möhlin bewiesen grossen Teamgeist und lernten, auf kommende Konf likte während des Spiels selbstständig, friedlich und respektvoll zu lösen. Für das Team war das Turnier die perfekte Vorbereitung: Am 13. September geht es weiter beim Regio Cup.

(mgt)