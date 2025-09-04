Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Künstliche Intelligenz hat keinen Zugang zur Wahrheit»

  04.09.2025 Möhlin
«Bestätigen, dass ich auch wirklich Ich bin»: Matthias Zehnder. Foto: zVg
«Bestätigen, dass ich auch wirklich Ich bin»: Matthias Zehnder. Foto: zVg

Matthias Zehnder über eine der grossen Herausforderungen unserer Zeit

Medienwissenschaftler Matthias Zehnder beschäftigt sich intensiv mit den Gefahren und Chancen von Künstlicher Intelligenz (KI). Am Samstag referiert er in Möhlin. Die NFZ hat mit ihm ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote