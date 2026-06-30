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Kettenhemd und Latexmaske bei 36 Grad

  30.06.2026 Fokus
Nox der Rabe und Kettu die Füchsin.
Nox der Rabe und Kettu die Füchsin.

Das Rheinfelder Mittelalter- und Fantasyfest 2024 war kalt und verregnet. An diesem Wochenende mussten Besucher, Händler und Gewandete mit der Hitze klarkommen. Nur die Madagaskar-Fauchschaben genossen die hohen Temperaturen.

Boris Burkhardt

Stadtführer Roland Graf absolviert ...

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