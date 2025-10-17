Kerzenziehen in der Ludothek: Aufruf zur Mithilfe

In den Wochen vom 22. November bis zum 6. Dezember wird die Rheinfelder Ludothek in der Rindergasse zu einem Kerzenziehatelier umgebaut. Eingeladen sind Schulklassen, private Kleingruppen und an den öffentlichen Veranstaltungen alle, die gern Kerzen ziehen. Damit dieser beliebte und bereits ...

In den Wochen vom 22. November bis zum 6. Dezember wird die Rheinfelder Ludothek in der Rindergasse zu einem Kerzenziehatelier umgebaut. Eingeladen sind Schulklassen, private Kleingruppen und an den öffentlichen Veranstaltungen alle, die gern Kerzen ziehen. Damit dieser beliebte und bereits zur Tradition gewordene Anlass durchgeführt werden kann, benötigt es viele, die mithelfen. «Wenn Sie Lust haben, beim Auf- und Abbau des Ateliers, beim Kerzenziehen mit einer Klasse oder beim Organisieren des öffentlichen Anlasses mitzuarbeiten, melden Sie sich bei gabi.loetscher@me.com oder Tel. 061 831 46 72. Wir freuen uns über jede Person, die mithilft», heisst es in einer Medienmitteilung. (mgt)