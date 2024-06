Kerker neue Kirchenpflegerin

Nina Kerker aus Zuzgen ist neue Kirchenpflegerin der Reformierten im Wegenstettertal. Einstimmig gewählt, folgt sie auf Maya Boss (Zeiningen), die nach drei Jahren aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist. Yvonne Blattner arbeitete mit einem Unterbruch seit 24 Jahren als Katechetin in der Gemeinde. Sie wurde jetzt pensioniert und Blattner wird in Zukunft als Freiwillige im Seniorenteam mitarbeiten. Ein Dank ging auch an Roger Leuenberger für 15 Jahre in der Kirchenpflege. (mgt)