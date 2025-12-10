Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Keiner soll allein unterwegs sein

  10.12.2025 Rheinfelden
Gemeinsam miteinander: Unter der Regie von Jana Schadt (Mitte) hat sich eine Gruppe von Frauen und Männern gefunden, die viel zusammen unternehmen. Foto: Petra Wunderle
Gemeinsam miteinander: Unter der Regie von Jana Schadt (Mitte) hat sich eine Gruppe von Frauen und Männern gefunden, die viel zusammen unternehmen. Foto: Petra Wunderle

Jana Schadt hat ein geselliges Erfolgsmodell initiiert für Menschen dies- und jenseits des Rheins, die in netter Begleitung ihre Freizeit gestalten möchten.

Petra Wunderle

Jana Schadt ist eine sehr unternehmungslustige Frau. Vor zwei Jahren hat sie etwas sehr ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote