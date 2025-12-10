Keiner soll allein unterwegs sein

Jana Schadt hat ein geselliges Erfolgsmodell initiiert für Menschen dies- und jenseits des Rheins, die in netter Begleitung ihre Freizeit gestalten möchten.

Petra Wunderle

Jana Schadt ist eine sehr unternehmungslustige Frau. Vor zwei Jahren hat sie etwas sehr Geselliges, das sich inzwischen zum selbstlaufenden Erfolgsmodell entwickelt hat, gestartet. Sie hat sich spontan mit Menschen zusammengefunden, die wie sie, nicht alleine unterwegs sein wollen und es lieben, in angenehmer Begleitung ihre Freizeit zu verbringen.

Grenzüberschreitende Begegnungen

Voller Freude und mit einem Lächeln im Gesicht, erzählt sie der NFZ ihre Geschichte. «Ich wollte an einem Wochenende ins Kino gehen, aber niemand aus meinem Freundeskreis hatte Lust, mich zu begleiten. Alleine wollte ich nicht gehen, da ist mir die Idee gekommen, auf die Freizeit Community Spontacts zu schauen, mit dem Ergebnis, dass ich nicht alleine ins Kino ging. Und aus dieser Entscheidung bildete sich dann eine wunderschöne Fortführung.» Es hat sich ein Kreis von Freunden und Bekannten aus beiden Rheinfelden und Umgebung zusammengefunden – Tendenz steigend. Die 60-Jährige, die die meiste Zeit ihres Lebens in Badisch Rheinfelden lebte und die es vor elf Jahren aus beruflichen und privaten Gründen ins schweizerische Rheinfelden zog, registrierte sich in dem Netzwerk Spontacts, dessen Kontext für «Gemeinsam etwas erleben» steht. Spontacts gibt es in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es ermöglicht Menschen aller Altersgruppen Gleichgesinnte für Freizeitaktivitäten in ihrer gewohnten oder neuen Umgebung zu finden. Seit 2021 ist Spontacts zudem ins Netzwerk von «Gemeinsam erleben» integriert.

Ein fester Stamm hat sich gebildet

Jana Schadt ging noch einen Schritt weiter, sie hat im Portal von Spontacts die grenzüberschreitende Gruppe «Rheinfelden D+CH» registriert. «Inzwischen sind wir ein fester Stamm von tollen Frauen und Männern von dies- und jenseits des Rheins. Es sind ein paar Jüngere mit dabei, die mittlere Altersgruppe bis 60 Plus ist am stärksten vertreten», freut sich Jana Schadt, die Mutter von vier erwachsenen Kindern und Oma von acht Enkeln ist.

Seither füllt sie den Terminkalender ununterbrochen mit ganz vielen Events und Zusammenkünften. Jeder – ob einzeln oder paarweise – kann, muss aber nicht mitmachen. Dass die Gruppe, die unter der Regie von Jana Schadt steht, nichts mit einer Partnerschaftsbörse zu tun hat, darauf legt sie sehr grossen Wert. «Wer mit der Absicht kommt, einen Partner zu finden, ist an der falschen Adresse. Dass sich auch ganz persönliche Freundschaften entwickeln können, so wie es im normalen Leben eben ist, das entscheidet jeder selber.» Jana Schadt lässt sich ganz viele Aktivitäten einfallen, für das Organisieren hat sie ein gutes Händchen.

Jüngst nahmen 20 Frauen und Männer am Schoggitag im Fricktaler Museum teil, anschliessend liess man den Tag im Café ausklingen. «Da wäre ich nie alleine hingegangen, so hat es Spass gemacht und ich lernte neue Menschen kennen. Einfach eine prima Sache», erzählt eine Frau, die zum ersten Mal mit dabei war. An einem Novembernachmittag fuhren ein paar Mitglieder nach Zürich zur Besichtigung des Krematoriums, demnächst geht es zum Fondueessen ins Iglu-Dorf im Feldschlösschen.

«Klar, man kann alles auch alleine unternehmen, aber macht das wirklich Spass?», fragt sich Jana Schadt und ergänzt, «es kommt auch vor, dass ich einen Vorschlag in die Gruppe bringe und es meldet sich dann niemand, dafür sind andere Events ganz schnell ausgebucht.» Je nach Teilnehmerzahl sind auch andere bereit mitzuorganisieren. Nicht nur Jana Schadt, die bei einer IT-Firma angestellt ist und zudem eine Praxis für Intuitives Heilen und Hypno-Chirurgie betreibt, auch andere Mitglieder können Terminvorschläge in die Gruppe einbringen. Es gibt die unterschiedlichsten Themen: Konzerte, Museumsbesuche, Wandern, Tanzen, Sport, Kino oder Betriebsbesichtigungen.

Weitere Infos unter https://community.spontacts.com/community/friendseek/groups/KShkzxkJpkQ oder direkt bei Jana Schadt, Telefon 076 429 22 13.