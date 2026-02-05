Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Keine Sendepause bei der Fotzelschnitte

  05.02.2026 Kaiseraugst
Wehe, wenn sie losgelassen: Die CHAIpirinhas sorgten bereits bei der Generalprobe für gute Stimmung. Fotos: Valentin Zumsteg
Wehe, wenn sie losgelassen: Die CHAIpirinhas sorgten bereits bei der Generalprobe für gute Stimmung. Fotos: Valentin Zumsteg

Die Kaiseraugster Fotzelschnitte ist in diesem Jahr brandaktuell auf Sendung. Aus dem Studio Violahof gibt es Newsberichte, «FSF bi de Lüt», «Sport aktuell» und «FSF Meteo». Die NFZ hat bei der Generalprobe hinter die Kulissen geschaut.

Valentin ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote