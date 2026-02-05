Keine Sendepause bei der Fotzelschnitte

Die Kaiseraugster Fotzelschnitte ist in diesem Jahr brandaktuell auf Sendung. Aus dem Studio Violahof gibt es Newsberichte, «FSF bi de Lüt», «Sport aktuell» und «FSF Meteo». Die NFZ hat bei der Generalprobe hinter die Kulissen geschaut.

Valentin Zumsteg

In Kaiseraugst musste im vergangenen Jahr dermassen viel gewählt werden, dass die Gemeinde dringend einen eigenen Fernsehsender braucht. Anders sind all die Breaking News nicht zu bewältigen. Rechtzeitig zur Fasnacht geht deshalb diese Woche das Fotzelschnitte-Fernsehen (FSF) aus dem Studio Violahof auf Sendung. Moderator Benjamin Burgenstein (alias Benjamin Bürgi) – der dem echten Tagesschau-Mann Michael Rauchenstein verblüffend ähnlich sieht – führt durch die Vorfasnachts-Veranstaltung. Diese bietet alles: Unterhaltung, News, Sport und Wettervorhersagen.

Süss oder scharf

Gleich zu Beginn wird klar gemacht: «Je nach Lune und Bedarf, wird d‘Fotzelschnitte süss oder scharf.» Tatsächlich gibt es in diesem Jahr ein paar würzige Anspielungen, die unter die Gürtellinie zielen. Doch davon lässt sich Korrespondent August Brändli in der Nachrichtensendung «Brandaktuell» nicht aus der Ruhe bringen. «Es brennt auf der Gemeindeverwaltung, was kein Wunder ist bei so viel heisser Luft.» Trotzdem sei die Atmosphäre im Gemeinderat eisig, deswegen brauche es jetzt halt die Fernwärme, berichtet er.

Zum 13. Mal geht die Kaiseraugster Fotzelschnitte über die Bühne. «Die Idee für das Rahmenprogramm mit dem Fernsehen hatten wir relativ schnell», erzählt Benjamin Bürgi, Obmann der neunköpfigen MG Fotzelschnitte. Diese organisiert die Vorfasnachtsveranstaltung und wird dabei von vielen Helferinnen und Helfern unterstützt. Jeweils einen Monat nach der letzten Aufführung beschliesst die MG, ob es im nächsten Jahr weitergehen soll. Bis jetzt gibt es keine Ermüdungserscheinungen, auch wenn es schon zu einigen Wechseln in der MG gekommen ist. «Wir versuchen immer wieder, beim Programm Jüngere miteinzubeziehen und damit auch ein junges Publikum anzusprechen», erklärt Obmann Bürgi. Diesmal steht zum Beispiel «dr Cedi» auf der Bühne, ein junger Kaiseraugster.

Menopause statt Sendepause

Themen wie die Wahlen und der Wahlkampf, die Fernwärme oder der tiefe Steuerfuss werden in diesem Jahr ausgespielt. Für viele Lacher bei der Generalprobe am Montag sorgten die CHAIpirinhas, die als Reisegruppe «Menopäusli vom Beckbödeli» auf grosse Fahrt gehen und musikalisch kräftig auf den Putz hauen. Die Damen können nicht nur singen, sondern verfügen über komödiantisches Talent. Derweil serviert «dr Kari ad hock» seine Versli elegant und trocken, so manche Pointe trifft zur Gaudi des Publikums ins Schwarze.

Insgesamt zwölf Nummern stehen in diesem Jahr auf dem Programm. «Mir si Chaiseraugscht» heisst das Motto. Die Vorführungen sind ausverkauft, was beweist, dass die Fotzelschnitte in Kaiseraugst nicht wegzudenken ist.

www.fotzelschnitte.ch