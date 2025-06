Keine Mannschaft abgestiegen

Der TC Laufenburg hat in dieser Saison mit acht Mannschaften, darunter zwei Juniorenmannschaften und ein Damenteam, am Interclub-Spielbetrieb teilgenommen. Insgesamt kann ein ausgesprochen positives Fazit gezogen werden.

Interclubsaison des TC Laufenburg

Der TC Laufenburg hat in dieser Saison mit acht Mannschaften, darunter zwei Juniorenmannschaften und ein Damenteam, am Interclub-Spielbetrieb teilgenommen. Insgesamt kann ein ausgesprochen positives Fazit gezogen werden.

Die in der Altersklasse ab 30 Jahren startenden Spielerinnen um Captain Michaela Loosli schafften den angestrebten Klassenerhalt in der Zweitliga aufgrund einer starken Vorrunde mühelos. Den Damen gelang es, durch zwei deutliche Siege die Mannschaften aus Frick und Brugg hinter sich zu lassen und die Aufstiegsspiele zu erreichen. Dort war dann gegen die stark aufspielenden Damen von Casino Basel aber nichts mehr zu holen.

1. Liga-Team schafft Klassenerhalt

Das in der Erstliga antretende 35+-Männerteam mit Captain Urs Baltischwiler hatte in dieser Saison die wohl stärkste Gruppe seit dem Aufstieg im Jahr 2018, was trotzdem zu drei knappen Niederlagen in der Vorrunde führte. Daher musste das Team erstmals in der Abstiegsrunde antreten. Das Auswärtsspiel gegen die stark besetzte Mannschaft von Allmend Zug verlief erwartungsgemäss eng. Nach deutlichen Siegen von Patrick Waldmeier und Tobias Paul sorgte Nicolas Gattlen in einem sehenswerten Dreisatzmatch für den 3:3-Zwischenstand nach den Einzeln. In den anschliessenden Doppelspielen erkämpften sich Baltischwiler und Paul einen knappen Dreisatzsieg und brachten damit die Laufenburger Mannschaft mit 4:3 in Führung. Den Schlusspunkt zum verdienten 5:3-Sieg setzten Patrick Waldmeier und Christoph Rehmann, die mit einer starken Leistung den Klassenerhalt besiegelten.

Ähnlich verlief die Saison der in der Zweitliga angetretenen zweiten 35+-Mannschaft um Captain Christoph Moll. Auch sie musste als Gruppendritte in einer Vierergruppe trotz guter Leistungen bereits in der Vorrunde den Gang in die Abstiegsrunde antreten. Beim Heimspiel gegen U.A. Döttingen roch es nach den Einzeln nach Abstieg. Nur die an den Positionen 1 und 2 aufgestellten Marco Gähler und Marc Amsler konnten ihre Gegner bezwingen. Beim Zwischenstand von 2:4 ging es in die drei abschliessenden Doppelpartien, wo der Heimmannschaft ein kleines Tenniswunder gelang. Die Laufenburger Doppel gewannen alle ihre Matches, zwei davon hauchdünn im Match-Tiebreak des dritten Satzes. Das Team ist somit auch in der kommenden Saison in der Zweitliga startberechtigt.

Auch für die in der Altersklasse ab 45 Jahren angetretene Seniorenmannschaft um Captain Markus Vögeli gab es in der Vorrunde wenig zu holen, weshalb es als Gruppenletzter in das Abstiegsspiel gegen Obersiggenthal ging. In den Einzeln holten Peter Weber, David Stanek und Michael Jehle jeweils mit 2:0 Sätzen drei Punkte, während sich Markus Vögeli und Markus Aellig ihren Gegnern geschlagen geben mussten. Den knappen Vorsprung nach den Einzeln rettete das Doppel Weber/ Vögeli zum verdienten 4:3-Sieg.

Neu mit zwei Juniorenteams

Hochdramatisch verlief auch das Abstiegsspiel der 2. Liga-Mannschaft (Aktive) gegen Schötz: Sie gewann das entscheidende Doppel mit 13:11 im Match-Tiebreak und sicherte sich so den Ligaerhalt. Einen schönen Erfolg feierte auch die 3. Liga-Mannschaft. Sie setzte sich mit 6:3 gegen Baden 1 durch und schliesst auf dem 2. Rang ab.

Besonders erfreulich ist, dass zwei Junioren-Mannschaften in dieser Saison erste Intercluberfahrungen sammeln. Der Spielbetrieb bei den Junioren ist noch in vollem Gange, schon jetzt kann man aber sagen, dass sich sowohl die Jungen in der Altersklasse bis 12 als auch die Jungen in der Altersklasse bis 15 Jahre ausgezeichnet schlagen. (mgt)