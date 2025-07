Keine Geburten mehr im Spital Muri

Ende März stellte die Stiftung Spital Muri dem Regierungsrat den Antrag, sie ab 1. Januar 2026 von den Leistungsaufträgen der Grundversorgung in der Geburtshilfe im Spital sowie der Grundversorgung von Neugeborenen zu entbinden. Der Regierungsrat hat diesem Antrag nun im Juli ...

Ende März stellte die Stiftung Spital Muri dem Regierungsrat den Antrag, sie ab 1. Januar 2026 von den Leistungsaufträgen der Grundversorgung in der Geburtshilfe im Spital sowie der Grundversorgung von Neugeborenen zu entbinden. Der Regierungsrat hat diesem Antrag nun im Juli stattgegeben, weil die Versorgung der Kantonsbevölkerung in diesen Bereichen weiterhin an den Kantonsspitälern sichergestellt ist. (nfz)