Keine Entführung, nur Verwöhnprogramm

Die Plauderbänkli in Möhlin sind wieder da

Die beliebten Plauderbänkli des Seniorenwegs waren zwei Wochen lang verschwunden – was zunächst wie eine mysteriöse Entführung wirkte, entpuppte sich als wohltuende Wellnesskur. Statt Drama gab es Spa: Peeling, Entrostung, Anti-Aging und sogar etwas Solarium im Werkhof. Nun sind die frisch gestylten, polierten und bestens erholten Bänkli wieder an ihren Stammplätzen bei der Storchenwiese und dem alten Fussballplatz angekommen. Man munkelt, sie hätten sich unterwegs sogar über die schönere Aussicht gestritten.

Kaum montiert, empfingen sie bereits die ersten Besucherinnen und Besucher. Die Freude war spürbar – auf beiden Seiten. Die Bänkli «lächelten» in der Frühlingssonne, die Gäste plauderten, und der Seniorenweg erwachte wieder zum Leben. Kurz gesagt: Die Saison kann beginnen. Die Plauderbänkli sind zurück – bereit für viele spontane Gespräche und neue Geschichten. (mgt)