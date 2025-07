Keine Energielücke bei Patti Basler

Strommangellage, Fachkräftemangel, Bildungsdefizite, Steuerschlupflöcher: L¨cken! Überall gibt es Lücken, perfekte Vorlagen für Patti Basler und Philippe Kuhn für eine scharfzüngig musikalische Aufarbeitung und einen gelungenen Auftakt zu den Laufenburger Kulturtagen.

Jean-Marc Felix

In der fast drei Stunden dauernden Bühnenshow wurde nichts und niemand geschont: die Kirche, Trump, die politischen Parteien, die Banken, das Verhältnis Mann und Frau, Umweltschutz, KI, Ernährung oder die Genderdiskussion. Auch die Banken bekamen ihr Fett ab, und die Nähe zu Deutschland lud zu satirisch kritischen Blicken über die Grenze ein – etwa auf die notorischen Verspätungen der Deutschen Bahn. Als Auftakt der Laufenburger Kulturtage «Fliessende Grenzen» gingen Patti Basler und Philippe Kuhn mit ihrem Programm «L¨CKE» in vielerlei Hinsicht an Grenzen. Und: Patti Basler wäre nicht Patti Basler, wenn nicht einige Themen unter die Gürtellinie oder gerade noch knapp darüber zielten.

Publikum macht mit

Dem Publikum gefiel das äusserst vielseitige Programm von Mimik, Clownerie, Musik und Gesang ausgezeichnet. Die Künstlerin fragte früh einige Personen in der ersten Reihe nach ihren Namen und baute sie immer wieder spontan in das Programm ein. Dadurch entstand ein lebendiger Kontakt zum Publikum, der schliesslich dazu führte, dass die Leute den Refrain einer Schlagerparodie über ein Windrad lauthals mitsangen und -klatschten: «Du bist das Rad der Freiheit, die Spirale des Glücks. Mein Windrad dreh vor, dreh niemals zurück», klang es etwas kitschig durch die Stadthalle.

Fast drei Stunden Vollgas

Patti Basler legte eine unheimlich schnelle, oft überraschende und anspruchsvolle Wortakrobatik vor. So zum Beispiel: Jesus hatte Glück. «Er bekam nach der Geburt schon einen Krippenplatz und wurde bereits als Baby vergöttert.» Ausserdem habe er später im Leben bewiesen, dass man «mit nur 12 Followern zu einem der grössten Influencer überhaupt werden kann.» Auch für Maria fand Patti Basler anerkennende Worte: «Sie hat nach der Geburt eine neue Religion, das Christentum, erfunden, obwohl sie unverheiratet schwanger wurde, was zu dieser Zeit noch gar nicht akzeptiert war.» Ebenso wurde die Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter nicht geschont. Auf die Frage, wer uns vor der Stromlücke rettet, soll sie gesagt haben: «Die Kernspaltung der Seele findet in meinem Leib statt.»

Heimspiel für Patti Basler

Für Patti Basler war der Auftritt in Laufenburg ein Heimspiel, ist sie doch knapp 20 Kilometer entfernt auf einem Bauernhof in Zeihen aufgewachsen. Die Grenzen des Fricktals und auch der Schweiz hat sie künstlerisch jedoch längst überschritten. Seit zehn Jahren lebt die ausgebildete Sekundarlehrerin und studierte Erziehungswissenschaftlerin, Soziologin und Kriminologin von ihren Auftritten, Kolumnen und Artikeln. Internationale Anerkennung erhielt sie spätestens mit der Verleihung des bedeutendsten Kleinkunstpreises im deutschsprachigen Raum, dem Salzburger Stier.

Einem breiten Schweizer Publikum wurde sie als «satirisch-poetische Schnellprotokollantin» der Polit-Sendung Arena bekannt. Neben zahlreichen anderen Auszeichnungen in der Schweiz gilt es, den letztjährigen Swiss Comedy Award-Hauptpreis zu nennen, den sie zusammen mit ihrem Bühnenpartner Philippe Kuhn gewonnen hat. Der ausgebildete Jazzpianist bewies in Laufenburg, dass er weit mehr als Patti Baslers Begleiter am Flügel ist. Als Co-Autor, Komponist und Produzent trägt er massgeblich zum Erfolg der gemeinsamen Programme bei.

Viel wurde an diesem Abend von Strommangel und Energielücken gesprochen. Nicht davon betroffen schien die Künstlerin selber. «Ich könnte locker noch drei Stunden weiter performen», meinte sie in einem Gespräch nach der Vorstellung.

Die weiteren Veranstaltungen der Kulturtage Laufenburg «Fliessende Grenzen»

– 5.8. Konzert des Akkordeon-Landesjugendorchesters BW: Tour de Ländle, Stadthalle Laufenburg/CH;



– 7.8. Kinderkunst: Turmbau zu Babel, Rehmann-Museum/CH;

– 24.8. Helmut Eisel & JEM: KlezFire!, Pfarrscheuer Laufenburg-Luttingen/D;

– 30.8. Tante Friedel: Tandem, Halle 12, Laufenburg/D.

