Keine Einwendungen gegen Roniger-Park

Bis am vergangenen Montag lag der Gestaltungsplan Roniger-Park im Rheinfelder Stadtbauamt öffentlich auf. «Während der Auflage sind keine Einwendungen eingegangen – wobei bis am Freitag noch Eingaben mit Poststempel vom Montag eintreffen könnten», erklärt Stadtschreiber Roger Erdin auf Anfrage der NFZ. Sofern keine Einwendungen eingehen, wird der Stadtrat den Gestaltungsplan voraussichtlich bis Ende Juli beschliessen. Anschliessend geht die Planung zum Kanton zur Genehmigung. «Wir erwarten, dass der Gestaltungsplan C: Roniger-Park noch in diesem Jahr rechtskräftig wird», erläutert Erdin. Dies sei Voraussetzung für die Abwicklung der bereits vertraglich vereinbarten und von der Gemeindeversammlung genehmigten Liegenschaftsgeschäfte. Mit Rechtskraft des Gestaltungsplanes C übernimmt die Stadt einerseits die Liegenschaft der Firma J. Willers Engineering AG, also den ehemaligen Gasthof Quelle. Andererseits erwirbt die Stadt von Markus Klemm den östlichen Teil des Roniger-Parkes, während die J. Willers Engineering AG den Fussabdruck des geplanten Dienstleistungsgebäudes an der Bahnhofstrasse kauft. (vzu)