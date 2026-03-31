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Kein neues Kantonsspital in Pratteln

  31.03.2026 Nordwestschweiz

Regierungsrat setzt auf Liestal und Bruderholz

Das Kantonsspital Baselland (KSBL) soll seinen Versorgungsauftrag auch zukünftig von den Standorten Bruderholz und Liestal aus wahrnehmen. Der Regierungsrat lehnt die Zukunftsvariante mit nur einem Standort in Pratteln ab.

Der ...

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