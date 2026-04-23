Kein Fricktaler NLA-Team mehr

Tennis: Start in die Interclubsaison

Am ersten Maiwochenende startet traditionell die neue Interclubsaison. Im Fricktal laufen vier Teams in einer nationalen Liga auf, allerdings keine Equipe mehr in der höchsten Spielklasse des Landes.

Im letzten Jahr durften gleich zwei Fricktaler Frauenteams in der Nationalliga A antreten. Zum einen die Frauen 40+ des TC Möhlin und zum anderen die Frauen 30+ des TC Frick. In dieser Saison spielen nun aber beide Teams nicht mehr in der obersten Liga. Möhlins Frauen mussten letztes Jahr den sportlichen Abstieg in Kauf nehmen. In der Gruppenphase hatten sie lediglich vier Punkte geholt und verloren anschliessend auch das Abstiegsspiel gegen den Basler LTC mit 2:4. Fricks Frauen hätten dagegen den Ligaerhalt auf sportlichem Weg geschafft, dank einem Sieg im Abstiegsspiel gegen Lenzburg. Die Frickerinnen haben sich jedoch entschieden, ihren Platz in der NLA freizugeben und in dieser Saison in der Nationalliga B aufzulaufen.

Die Frauen aus Möhlin messen sich nun in ihrer NLB-Gruppe mit den Teams aus Versoix, Altstätten und Buchs, womit es in der Gruppenphase zu einem Aargauer Derby kommen wird. Dieses Duell erfolgt zum Ende der Gruppenspiele. In der ersten Runde messen sich die Möhlinerinnen mit dem Team aus Versoix. Die Frickerinnen ihrerseits spielen gegen Grasshopper ZH, Giubiasco und Luzern Lido. Zum Auftakt treffen sie auf der eigenen Anlage auf die Equipe von GC.

Möhlins Männer neu in der Nationalliga C

Die beiden Fricktaler Clubs Möhlin und Frick stellen je auch noch eine Männer Mannschaft in einer nationalen Liga. In Frick sind das die Männer 65+, die in der Nationalliga C auflaufen. Sie hatten im Vorjahr Rang drei in der Gruppenphase belegt und sicherten sich dann den Ligaerhalt in den Abstiegsspielen dank einem 4:2-Erfolg gegen das Team des Tennisclub Buchegg. Damit gehen die Fricker auch in diesem Jahr wieder in der dritthöchsten Spielklasse der Schweiz auf Punktejagd.

Neu in der Nationalliga C sind derweil die Männer 45+ des Tennisclub Möhlin. Sie hatten im Vorjahr in der 1. Liga klar den Gruppensieg geholt und haben danach gleich auch noch drei K.O.-Spiele siegreich gestaltet. Zwei Mal wurde es allerdings ziemlich eng. Einmal gegen Luzern Lido in der ersten Runde und einmal gegen Obersiggenthal in der entscheidenden dritten Runde. Beide Begegnungen endeten jeweils mit dem knappst möglichen Resultat von 4:3. Gegen Obersiggenthal gingen gar vier von sieben Partien über drei Sätze. Der verdiente Lohn für die starken Leistungen im letzten Jahr ist nun die Teilnahme an der NLC-Meisterschaft in dieser Saison. (mgt)