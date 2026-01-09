Kein Fricktaler Check

Eigentlich wäre an dieser Stelle – wie üblich am ersten Freitag des Monats – der Fricktaler Check von Peter Schmid erschienen. Der vorgesehene Beitrag enthält einen Vorausblick auf den Fricktaler Festkalender des neuen Jahres. Eine Publikation am heutigen nationalen ...

Eigentlich wäre an dieser Stelle – wie üblich am ersten Freitag des Monats – der Fricktaler Check von Peter Schmid erschienen. Der vorgesehene Beitrag enthält einen Vorausblick auf den Fricktaler Festkalender des neuen Jahres. Eine Publikation am heutigen nationalen Trauertag, an dem der Opfer von Crans-Montana gedacht wird, erschien uns jedoch unpassend. Der nächste Fricktaler Check erscheint am Freitag, 6. Februar. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. (nfz)