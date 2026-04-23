Kein Berg ist zu hoch

Am letzten Sonntag erhielten neun Kinder aus dem Mettauertal und Gansingen, die aufgeregt, aber glücklich waren, zum ersten Mal die Heilige Kommunion. Der Einzug der Erstkommunikanten zur Pfarrkirche St. Georg in Gansingen, zusammen mit Pater Solomon Obasi ...

Erstkommunion in Gansingen

Am letzten Sonntag erhielten neun Kinder aus dem Mettauertal und Gansingen, die aufgeregt, aber glücklich waren, zum ersten Mal die Heilige Kommunion. Der Einzug der Erstkommunikanten zur Pfarrkirche St. Georg in Gansingen, zusammen mit Pater Solomon Obasi und Katechetin Nunzia Izzo, wurde festlich vom Musikverein Gansingen und Sonnenschein begleitet. Entsprechend dem Motto «Für Jesus ist kein Berg zu hoch» wurde ebenfalls das Evangelium ausgewählt. Es geht darum, dass diejenigen, die an Gott glauben, auch in der Lage sind, Berge zu versetzen. Kinder, Eltern und Bezugspersonen waren aktiv mit ihren Beiträgen im Gottesdienst eingebunden. Pater Solomon Obasi konnte mit einer sehr einfachen Predigt die Kinder und Gottesdienstbesucher beeindrucken und so das Evangelium sowie das Motto mit dem Berg verknüpfen. Die Kinder erhielten bei den Liedern Unterstützung von Erwachsenen, wodurch für diesen Anlass das «Generationen-Chörli» entstand, musikalisch begleitet vom Duo «Silent way». Vor dem Schlusslied «Chliine Händ» des Schweizer Sängers Kunz überraschte Katechetin Nunzia Izzo die Erstkommunionkinder und alle Anwesenden mit einer Videobotschaft des Sängers persönlich. Nach dem festlichen Gottesdienst und bei sonnigem Wetter lud das Apéro-Team die Kinder sowie alle Gottesdienstbesucher zu einem feinen Apéro ein, bei dem der Musikverein Gansingen mit fröhlichen Melodien das Zusammensein weiterklingen liess. Die wunderschöne Kirchendekoration wurde von einigen Müttern und einem Grossvater der Kinder gestaltet.

Ein herzliches Dankeschön geht an alle. Nur mit dem Einsatz und Mitwirken aller Beteiligten wurde dieser Anlass zu einem besonderen und einzigartigen Tag für die Kinder. (mgt)