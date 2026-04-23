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Kein Berg ist zu hoch

  23.04.2026 Gansingen
Pater Solomon Obasi und Katechetin Nunzia Izzo mit den Erstkommunion-Kindern. Foto: zVg
Pater Solomon Obasi und Katechetin Nunzia Izzo mit den Erstkommunion-Kindern. Foto: zVg

Erstkommunion in Gansingen

Am letzten Sonntag erhielten neun Kinder aus dem Mettauertal und Gansingen, die aufgeregt, aber glücklich waren, zum ersten Mal die Heilige Kommunion. Der Einzug der Erstkommunikanten zur Pfarrkirche St. Georg in Gansingen, zusammen mit Pater Solomon Obasi ...

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