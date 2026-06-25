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Kein Alkoholverkauf am Automaten

  25.06.2026 Aargau

Das kantonale Gesetz über das Gastgewerbe und den Kleinhandel mit alkoholhaltigen Getränken verbietet die Abgabe von alkoholhaltigen Getränken mittels Automaten. Die Aargauer Zeitung berichtete im August 2025 über einen Weinautomaten in Staufen. Weil sich das Amt für ...

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