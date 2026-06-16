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Kehrtwende auf den letzten Metern

  16.06.2026 Möhlin
Möhlin sagt Nein: kein Tempo 30.
Möhlin sagt Nein: kein Tempo 30.

Nein zu Tempo 30 in Möhlins Quartierstrassen: Das sind die Reaktionen

In der Referendumsabstimmung stösst eine Mehrheit von knapp 54 Prozent die Vorlage zu Tempo 30 doch noch um. Das sorgt für Freude im einen, für Frust im anderen Lager.

Ronny Wittenwiler

«Wir sind ...

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