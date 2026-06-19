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Kegeln: Fricktal holt Silber

  19.06.2026 Wegenstetten

Am Unterverbands-Mannschafts-Wettkampf der Schweizerischen Freien Keglervereinigung (SFKV) traten rund 130 Keglerinnen und Kegler aus elf SFKV-Unterverbänden (UV) gegeneinander an. Die Wettstreite auf nationaler Ebene wurden dieses Jahr im Restaurant Sonne in Bärau (Emmental) ...

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