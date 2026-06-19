Kegeln: Fricktal holt Silber

Am Unterverbands-Mannschafts-Wettkampf der Schweizerischen Freien Keglervereinigung (SFKV) traten rund 130 Keglerinnen und Kegler aus elf SFKV-Unterverbänden (UV) gegeneinander an. Die Wettstreite auf nationaler Ebene wurden dieses Jahr im Restaurant Sonne in Bärau (Emmental) ...

Am Unterverbands-Mannschafts-Wettkampf der Schweizerischen Freien Keglervereinigung (SFKV) traten rund 130 Keglerinnen und Kegler aus elf SFKV-Unterverbänden (UV) gegeneinander an. Die Wettstreite auf nationaler Ebene wurden dieses Jahr im Restaurant Sonne in Bärau (Emmental) ausgetragen. Die elf Teams vertraten die Unterverbände Mittelland, Fricktal, Bern-Stadt, Emmental, Seetal-Habsburg, Berner Oberland, Willisau-Sursee, die Freie Aargauische Keglervereinigung, Stadt Luzern, Entlebuch und Mittelaargau. Der UV Fricktal, mit Nik Wendelspiess aus Wegenstetten, sicherte sich Silber. (mgt)