Kaum gestartet, schon vorbei

Natur- und Kulturwoche in Wölflinswil und Oberhof: Eine Woche lang wurde gestaunt, entdeckt, gelacht, genossen und gefeiert. Unter dem Motto «Sinne & Natur» verwandelten sich Wölflinswil und Oberhof in einen bunten Erlebnisort voller Begegnungen, Naturmomente und kultureller Highlights. Die Na-Ku lebt von Ideen, Herzblut und echter Gemeinschaft. Jahr für Jahr engagieren sich zahlreiche Menschen im und um den Verein Dorf plus mit viel Leidenschaft dafür, ein lebendiges Dorf leben möglich zu machen und alle zwei Jahre wird die Na-Ku veranstaltet. Ob Morgenwanderung, Konzert, Genussmarkt, Zaubershow, sportliche Aktivitäten, Naturerlebnis oder kreative Workshops: Das abwechslungsreiche Programm lockte vom 15. bis 24. Mai eine Vielzahl von Besucherinnen und Besuchern ins Benkental. Den stimmungsvollen Abschluss bildete der festliche Pfingst-Gottesdienst in der Kirche Wölflinswil.

Der Verein Fürenand betrieb wieder sein beliebtes Kafi auf dem Dorfplatz von Wölf linswil. Herzstück war wie immer das überaus vielfältige Kuchen- und Tortenbuffet. All die Delikatessen wurden mit viel Liebe in den beiden Dörfern gebacken. Zwischendurch wurden die gemütlichen Kaffeerunden durch musikalische Auftritte bereichert. Am Mittwochnachmittag gab es mit dem Alphornduo Lenzin, den Fricktaler Örgelifründe und den Wittnauer Jutzern ein wahres Feuerwerk an volkstümlicher Musik. Am Donnerstagvormittag verzauberten über 30 Schulkinder aus Wölflinswil die Gäste mit ihrem fröhlichen Gesang, den dazu gemalten Bildern und den selbst gebastelten Accessoires und am Donnerstagabend erfreute die Musikgesellschaft Wölf linswil-Oberhof mit ihrem rassigen Auftritt. Bevor das Kafi Fürenand seine Tore am Freitagabend für zwei Jahre wieder schloss, spielte Philipp Treier mit seiner Handorgel auf.

Was bleibt, sind unzählige schöne Erinnerungen, neue Bekanntschaften, inspirierende Gespräche und ganz viel Dankbarkeit. Von Herzen sagen wir Merci unseren fröhlichen Besucherinnen und Besuchern, unseren grosszügigen Sponsoren und Gönnern, unseren unermüdlichen Helferinnen und Helfern und allen Mitwirkenden, Unterstützenden und Freiwilligen. Mit riesiger Vorfreude blicken wir deshalb bereits Richtung Na-Ku 2028. (mgt)