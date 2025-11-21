Kaum Diskussionen

Die Gemeindeversammlung vom Mittwoch bewilligte das Budget 2026 basierend auf einem Steuerfuss von 118 Prozent und erteilte ebenso klar Zustimmung zu den Gebührentarifen. Gemeindeammann Felix Wendelspiess verabschiedete zudem Stimmenzählerin Yasmine Degen und Steuerkommissionsmitglied ...

Die Gemeindeversammlung vom Mittwoch bewilligte das Budget 2026 basierend auf einem Steuerfuss von 118 Prozent und erteilte ebenso klar Zustimmung zu den Gebührentarifen. Gemeindeammann Felix Wendelspiess verabschiedete zudem Stimmenzählerin Yasmine Degen und Steuerkommissionsmitglied Urs Bieber unter bester Verdankung ihrer während vieler Jahre geleisteten Dienste. Informiert wurde über die Neugestaltung der Friedhofsund Kirchenumgebung. Zudem wurde das provisorische Projekt der künftigen Überbauung auf dem Gelände des ehemaligen Feuerwehrmagazins vorgestellt. Felix Wendelspiess machte den Anwesenden beliebt, dereinst Anteile der «Baugenossenschaft am Bach» zu erwerben. Von 771 Stimmberechtigten nahmen 85 an der Versammlung teil. (mgt/nfz)