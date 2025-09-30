Immobilien
Katholischer Kirchenchor Stein unterwegs in Quinten

  30.09.2025 Stein
Die Chormitglieder aus Stein erlebten einen schönen, abwechslungsreichen Tag. Foto: zVg
Bei immer schöner werdendem Wetter reisten 22 Sängerinnen und Sänger sowie 8 Mitreisende kürzlich im Bus über die Autobahn Richtung Zürich, dem Zürichsee entlang bis zur Ausfahrt Wädenswil. Die Absicht des Buschauffeurs war es, den Reisenden den herrlichen ...

