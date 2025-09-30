Katholischer Kirchenchor Stein unterwegs in Quinten

Bei immer schöner werdendem Wetter reisten 22 Sängerinnen und Sänger sowie 8 Mitreisende kürzlich im Bus über die Autobahn Richtung Zürich, dem Zürichsee entlang bis zur Ausfahrt Wädenswil. Die Absicht des Buschauffeurs war es, den Reisenden den herrlichen Blick auf den Zürichsee zu gönnen. Beim Restaurant Sternen in Pfäffikon gab es Kaffee und Gipfeli. In Walenstadt stieg die Gesellschaft auf das Schiff um. Auf diesem wurde die sonnige Fahrt über Mols, Unterterzen, Au bis nach Quinten genossen. Nach dem Mittagessen im Restaurant Seehus wurde die freie Zeit unterschiedliche genutzt. Besichtigung der Kapelle St. Bernhard, stöbern in verschiedenen «Lädelis», spazieren entlang des Sees oder in die Höhe, um die Aussicht übers Dorf und den See zu geniessen. Weiter ging es dann mit dem Schiff. Es fuhr die Chormitglieder über Mühlehorn und Betlis nach Weesen, wo der Chauffeur schon wartete. Die Rückfahrt wieder über die Autobahn, aber nur bis Ausfahrt Üetliberg, dann über den Mutschellen und den Bözberg. Dort gab es einen kurzen Apéro-Halt. Ein schöner Ausklang für einen gelungenen Tag. (mgt)