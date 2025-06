KATHOLISCHER FRAUENBUND FRICK BESUCHT KRAFTORT

32 Frauen des katholischen Frauenbundes Frick machten sich kürzlich auf den Weg zur diesjährigen Wallfahrt. Unter der Reiseleitung von Anette Patera erfuhren die Frauen viel Wissenswertes über die Region und das Wirken des Heiligen Burkard erfahren. In der Wallfahrtskirche St. ...

32 Frauen des katholischen Frauenbundes Frick machten sich kürzlich auf den Weg zur diesjährigen Wallfahrt. Unter der Reiseleitung von Anette Patera erfuhren die Frauen viel Wissenswertes über die Region und das Wirken des Heiligen Burkard erfahren. In der Wallfahrtskirche St. Burkard angekommen, wurde in der Krypta eine Andacht gefeiert. Nach kurzer Weiterfahrt ging es in Meisterschwanden aufs Schiff. Nach der schönen Fahrt auf dem Hallwilersee fuhren die Frau weiter nach Reinach. Dort war der Rigiblickhof von Familie Leutwyler das Ziel fürs Abendessen. Anschliessend ging es wieder nach Hause. (mgt)