KATHOLISCHER FRAUENBUND FRICK AUF REISEN

Bei idealem Reisewetter machte sich am 3. Juni eine gut gelaunte Frauenschar auf zur Wallfahrt des Katholischen Frauenbundes. Die Reise führte ins Luzernische nach Blatten bei Malters. In der für Hochzeiten beliebten Wallfahrtskapelle St. Jost wurde eine kurze Andacht gefeiert. Daneben ...

Bei idealem Reisewetter machte sich am 3. Juni eine gut gelaunte Frauenschar auf zur Wallfahrt des Katholischen Frauenbundes. Die Reise führte ins Luzernische nach Blatten bei Malters. In der für Hochzeiten beliebten Wallfahrtskapelle St. Jost wurde eine kurze Andacht gefeiert. Daneben durften die Frauen von der bewährten Organisatorin Anette Patera Interessantes über den Ort und Namenspatron erfahren. Nach einem Kaffeehalt in Malters und Weiterfahrt nach Eich erwartete die Reisenden im Restaurant Vogelsang ein feines Nachtessen. Bei guten Gesprächen konnte die Abendsonne über dem Sempachersee genossen werden, bevor es reich an Eindrücken wieder auf die Heimreise ging. (mgt)