Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

KATHOLISCHER FRAUENBUND FRICK AUF REISEN

  25.06.2026 Frick
Foto: zVg
Foto: zVg

Bei idealem Reisewetter machte sich am 3. Juni eine gut gelaunte Frauenschar auf zur Wallfahrt des Katholischen Frauenbundes. Die Reise führte ins Luzernische nach Blatten bei Malters. In der für Hochzeiten beliebten Wallfahrtskapelle St. Jost wurde eine kurze Andacht gefeiert. Daneben ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote