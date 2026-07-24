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Kartoffeln stoppen das Wachstum, Rüben gehen in den Schlafmodus

  24.07.2026 Fricktal
Bei heissen Temperaturen legen die Zuckerrüben ihre Blätter auf den Boden um Wasser zu sparen. Foto: zVg
Bei heissen Temperaturen legen die Zuckerrüben ihre Blätter auf den Boden um Wasser zu sparen. Foto: zVg

Mais rollt seine Blätter ein, Kartoffelkraut wird schlaff und Zuckerrüben lassen ihre Blätter hängen. Die zweite Hitzewelle dieses Sommers traf auf anhaltende Trockenheit und setzte den Kulturpflanzen zu. Nicht die Hitze, sondern vor allem der Wassermangel wird zunehmend zum Problem.

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