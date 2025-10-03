KARTOFFEL-IGEL MIT WACKELAUGEN

Am Sonntag, 14. September, gab es in Frick einen Erntedank-Kindergottesdienst zum Thema «Kartoffel». Die Kinder stellten ihre wunderschönen mitgebrachten Früchte- und Gemüsekörbchen vor den Altar. Danach ging es mit den Eltern in den alten Pfarreisaal, wo die Kinder ihre Lieblingsgerichte aus Kartoffel aufzählten, beim Kamishibai-Theater zuhörten, wie eine Kartoffel heranwächst und woher sie ursprünglich stammt und anschliessend wurden Kartoffel-Igeli mit Wackelaugen gestaltet. Mit diesen ging es zurück in den Gottesdienst, wo Pfarreiseelsorgerin Elisabeth Lindner die Kinder samt Kartoffel-Igel und Erntekörbchen segnete. (mgt)