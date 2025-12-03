Karl Plüer zum Dritten

Das Endschiessen der SG Möhlin bedeutete gleichzeitig den Abschluss der eigentlichen Saison sowie den Abschluss der Jahresmeisterschaft im Verein. Die Resultate wurden an der Schützen-Chilbi ...

Endschiessen und Schützen-Chilbi der Schützengesellschaft Möhlin

Das Endschiessen der SG Möhlin bedeutete gleichzeitig den Abschluss der eigentlichen Saison sowie den Abschluss der Jahresmeisterschaft im Verein. Die Resultate wurden an der Schützen-Chilbi vermeldet. Karl Plüer konnte den Wanderpreis zum dritten Mal gewinnen.

René Mahrer, Präsident, begrüsste die Schützenfamilie und wünschte allen einen gemütlichen Abend. Im Verlaufe des Anlasses wurden die verschiedenen Stiche und Meisterschaften abgesendet. Beim Glücksstich auf 100er-Wertung zählten dieses Mal nur die Einerziffern, so dass ein 100er mit 0 gezählt werden musste und ein 79er 9 Punkte ergab, das machte das Ganze sehr spannend. Den Glücksstich entschied am Schluss Karl Plüer vor Fränzi Gasser und Sabrina Dietwyler für sich.

Enge B-Meisterschaft

Als Höhepunkte des Abends folgten die Absenden der A- und B-Meisterschaften. In der B-Meisterschaft mit vier Schiessanlässen war es sehr knapp und das Endschiessen musste entscheiden. Der Jungschützenleiter Dario Schärer sieg te vor einem seiner Jungschützen, Lorenzo Milone. Das zeigt doch auch deutlich, dass die Jungschützenausbildung Früchte trägt. Als Dritter durfte sich Claes Hillberg feiern lassen. Als beste Jugendliche und Junioren zeichneten sich Pirmin Schlienger und Mael Saillant aus. In der A-Meisterschaft mit zehn Schiessanlässen zeigte sich Karl Plüer auch in diesem Jahr als nicht zu schlagen. Er holte sich den Wanderpreis zum dritten Mal in Folge. Christoph Derrer belegte den zweiten Platz und Ralf Dietwyler erreichte den dritten Rang.

Das Absenden des Saustichs wurde ebenfalls im späteren Verlaufe des Abends vorgenommen. Nach hartem Wettkampf konnte Christoph Derrer Ralf Dietwyler und Karl Plüer auf die weiteren Plätze verweisen. Die meisten Bratwürste erkämpfte sich René Mahrer mit je 23 Stück und wurde so zum Bratw urstmeister des Jahres, knapp gefolgt von Karl Plüer mit 22 Würsten. Am Schluss drehte sich noch das Glücksrad, bei dem wieder schöne Sachpreise gewonnen werden konnten, Ein reich befrachtetes Schiessjahr ging zu Ende und wir freuen uns schon auf die neue Saison mit dem Eidgenössischen Schützenfest in Chur als Höhepunkt des Schiessjahres. (mgt)