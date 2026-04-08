Karl Plüer feiert Dreifachsieg

Die Schützengesellschaft Möhlin startete ihr Vereinsjahr mit dem Cupschiessen. Als beste Schützen der Hauptrunde zeichneten sich Ralf Dietwyler mit 57 von 60 möglichen Punkten aus, gefolgt von Karl Plüer mit 56 Punkten.

Die Schützengesellschaft Möhlin startete ihr Vereinsjahr mit dem Cupschiessen. Als beste Schützen der Hauptrunde zeichneten sich Ralf Dietwyler mit 57 von 60 möglichen Punkten aus, gefolgt von Karl Plüer mit 56 Punkten.

Im Viertelfinal schossen Simon Borer und Karl Plüer mit 57 Punkten das Höchstresultat. Weiter qualifizierten sich für den Halbfinal Anita Bieri und Pascal Meier für eine weitere Runde. Vor allem für Anita Bieri war das Erreichen des Halbfinals ein Highlight, war sie doch noch nie so weit vorne mit dabei.

In den Halbfinalpaarungen wurden jeweils ein Standardgewehr einem Sturmgewehr 90 zugelost. Da könnte man meinen, dass die Sachlage klar ist und die Standardgewehre den Final unter sich ausmachen würden. Aber der Cup hat immer eigene Gesetze. Im ersten Halbfinal standen sich Pascal Meier und Simon Borer gegenüber. Hier behielt Pascal Meier als Sturmgewehrschütze mit 56 Punkten die Oberhand. Im zweiten Halbfinal warf dann Karl Plüer mit 57 Punkten Anita Bieri aus dem Wettbewerb.

Der Final war dann eine klare Sache: Karl Plüer krönte sich mit dem Maximum von 60 Punkten zum Cupsieger der Schützengesellschaft Möhlin. Gleichzeitig mit der SG Möhlin hatten auch die Vereine Wallbach und Zeiningen ihren Cupwettbewerb in der Röti. Traditionsgemäss traten dann die drei Cupsieger gegeneinander an, um den Besten der drei Vereine auszumachen. Und wieder bewies Karl Plüer seine enorme Treffsicherheit und krönte sich zum Röti-Cupsieger des Tages vor Wallbach und Zeiningen.

Danach fand das Freundschaftsschiessen zwischen den Vereinen Fulenbach-Kappel, Herzogenbuchsee und Möhlin in der Schiessanlage Fulenbach statt. Auch hier holte sich Karl Plüer zum dritten Mal nacheinander den Sieg mit 77 Punkten vor Simon Borer aus Möhlin mit 76 Punkten und Markus Barrer der SG Fulenbach-Kappel mit 75 Punkten. (mgt)