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Karl Plüer feiert Dreifachsieg

  08.04.2026 Möhlin, Sport
Pascal Meier (links) und Karl Plüer. Foto: zVg
Pascal Meier (links) und Karl Plüer. Foto: zVg

Die Schützengesellschaft Möhlin startete ihr Vereinsjahr mit dem Cupschiessen. Als beste Schützen der Hauptrunde zeichneten sich Ralf Dietwyler mit 57 von 60 möglichen Punkten aus, gefolgt von Karl Plüer mit 56 Punkten.

Im Viertelfinal schossen Simon Borer und ...

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