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Karin Hasler zum zweiten Mal

  24.04.2026 Fricktal
Peter Moesch (stehend v.l.), Nico Hofmann, Toni Obrist, Karin Hasler, Seppi Obrist und (vorne) Dany Moesch. Foto: zVg
Peter Moesch (stehend v.l.), Nico Hofmann, Toni Obrist, Karin Hasler, Seppi Obrist und (vorne) Dany Moesch. Foto: zVg

Skikiller Team Fricktal blickt auf Hochs und Tiefs zurück

Von der Hexenabfahrt übers Inferno bis zum Allalin-Rennen, das nicht stattgefunden hat – der Winter 2026 hat den Fricktaler Skikillern neben Erfreulichem auch Trauriges beschert.

Den Auftakt machte am 17. ...

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