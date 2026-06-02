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Karen Haverbeck auch in Wittnau

  02.06.2026 Wölflinswil

Karen Haverbeck machte es am Pfingstsonntag möglich, dass 25 Sängerinnen und Sänger, inkl. Gäste vom Kirchenchor WOW, die lateinsiche Messe (op 172 in B-Dur) von Josef Rheinberger sangen. Viele Proben waren im Vorfeld wichtig, damit das Werk ertönen konnte. Der Chor singt ...

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