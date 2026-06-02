Karen Haverbeck auch in Wittnau

Karen Haverbeck machte es am Pfingstsonntag möglich, dass 25 Sängerinnen und Sänger, inkl. Gäste vom Kirchenchor WOW, die lateinsiche Messe (op 172 in B-Dur) von Josef Rheinberger sangen. Viele Proben waren im Vorfeld wichtig, damit das Werk ertönen konnte. Der Chor singt ...

Karen Haverbeck machte es am Pfingstsonntag möglich, dass 25 Sängerinnen und Sänger, inkl. Gäste vom Kirchenchor WOW, die lateinsiche Messe (op 172 in B-Dur) von Josef Rheinberger sangen. Viele Proben waren im Vorfeld wichtig, damit das Werk ertönen konnte. Der Chor singt die gleiche Messe nochmals am Sonntag, 21. Juni, in der Kirche in Wittnau. (mgt)