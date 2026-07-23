Karate ist für jedes Alter

Der Karateclub Rheinfelden (KCR) darf sich über einen ganz besonderen Erfolg freuen: Zwei Mitglieder des Vereins haben am SSKF Sommerlager, dem «Natsu no Gasshuku 2026» in Locarno, ihre ...

Erfolgreiche Schwarzgürtel-Prüfungen für den KCR

Der Karateclub Rheinfelden (KCR) darf sich über einen ganz besonderen Erfolg freuen: Zwei Mitglieder des Vereins haben am SSKF Sommerlager, dem «Natsu no Gasshuku 2026» in Locarno, ihre Dan-Prüfung mit Auszeichnung bestanden.

Nach einer intensiven Trainingswoche stellten sich Thierry Giess und Ahmet Demir kürzlich den Prüfungsexperten – und überzeugten auf ganzer Linie. Thierry Giess, Assistenzinstruktor beim KCR, bestand seine Prüfung zum 1. Dan mit Auszeichnung. Der junge Karateka konnte in der Schweiz bereits zahlreiche Podestplätze für sich verbuchen. Neben dem Karatetraining stand für Thierry zuletzt der Abschluss der Bezirksschule an

– zwei grosse Herausforderungen, die er parallel bewältigte. Im Gespräch nach der Prüfung beschreibt er seine Gefühle als grosse Erleichterung: Ein forderndes Kapitel sei nun erfolgreich abgeschlossen, und er blicke mit einem befreienden, positiven Gefühl nach vorne. Für die Zukunft hat er klare Vorstellungen: Er möchte Trainings geben und sein Wissen an die jüngeren Karatekas weitervermitteln.

Ebenfalls mit Auszeichnung bestand Ahmet Demir, Instruktor des KCR, seine Prüfung zum 4. Dan. Mit seinen 62 Jahren beeindruckt Ahmet nicht nur durch seine körperliche Verfassung, sondern vor allem durch seine Haltung. Vor der Prüfung habe er sich durchaus Sorgen gemacht, ob er es schaffen würde, erzählt Ahmet. Doch er wusste: Jahrelanges, konsequentes Training zahlt sich am Ende immer aus. Für ihn bedeutet Training vor allem eines – immer mitmachen, zuhören, lernen und sich selbst stetig korrigieren. Besonders wichtig ist ihm der Dank an alle, die ihn auf seinem Weg begleitet haben. Die bestandene Prüfung bezeichnet er als einen persönlichen Meilenstein. Auch für die Zukunft hat er sich viel vorgenommen: weiter trainieren, sein Wissen weitergeben – und sich bereits auf die Vorbereitung für seinen nächsten Dan konzentrieren. «Thierry und Ahmet stehen wie kaum jemand sonst für das, was Karate-Do ausmacht: Disziplin, Ausdauer und Respekt», sagen Rojomon Nagaroor, Präsident, und Rachel Curle, Cheftrainerin des Karateclubs Rheinfelden, gemeinsam. «Ihre Erfolge sind nicht nur für sie selbst ein Meilenstein, sondern auch ein Ansporn für alle unsere Mitglieder – vom jüngsten bis zum ältesten.

Die konsequente Trainingsarbeit über all die Jahre hat sich nun ausgezahlt. Beide sind ein Gewinn für den Verein, als Trainingspartner wie auch als Vorbilder für den Nachwuchs.» Der Karateclub Rheinfelden gratuliert Thierry Giess und Ahmet Demir herzlich und freut sich, dass beide dem Verein als Instruktoren und Vorbilder erhalten bleiben.

Dass beide Wege – der eines jungen Wettkämpfers und der eines 62-jährigen Instruktors – zum gleichen Ziel führen können, zeigt eindrücklich, wofür der Karateclub Rheinfelden steht: Karate-Do ist ein Weg für jedes Alter und jedes Fitnesslevel. Ob Einsteiger oder Fortgeschrittene, jung oder alt – im KCR findet jede und jeder den passenden Einstieg.

(mgt)



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www.karateclub-rheinfelden.ch