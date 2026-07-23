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Karate ist für jedes Alter

  23.07.2026 Rheinfelden
Rachel Curle (links) und Rojomon Nagaroor (rechts) gratulieren Ahmet Demir (Zweiter von links) und Thierry Giess. Foto: zVg
Rachel Curle (links) und Rojomon Nagaroor (rechts) gratulieren Ahmet Demir (Zweiter von links) und Thierry Giess. Foto: zVg

Erfolgreiche Schwarzgürtel-Prüfungen für den KCR

Der Karateclub Rheinfelden (KCR) darf sich über einen ganz besonderen Erfolg freuen: Zwei Mitglieder des Vereins haben am SSKF Sommerlager, dem «Natsu no Gasshuku 2026» in Locarno, ihre ...

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