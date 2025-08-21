KAPUZINERBERG-ZMORGE IN RHEINFELDEN – SEIT FAST 40 JAHREN GELEBTE NACHBARSCHAFT

Seit 1986 trifft sich die Nachbarschaft auf dem Kapuzinerberg zum gemeinsamen «Zmorge». Der Anlass findet in der Regel alle zwei Jahre statt und hat sich zu einer festen Tradition entwickelt. Vergangenen Sonntag war es wieder so weit: Es kamen bei bestem Wetter fast 100 Personen auf dem ...

Seit 1986 trifft sich die Nachbarschaft auf dem Kapuzinerberg zum gemeinsamen «Zmorge». Der Anlass findet in der Regel alle zwei Jahre statt und hat sich zu einer festen Tradition entwickelt. Vergangenen Sonntag war es wieder so weit: Es kamen bei bestem Wetter fast 100 Personen auf dem Alleeweg zusammen. Vom Frühstück bis in den späten Nachmittag herrschte eine fröhliche und offene Stimmung, neue wie langjährige Nachbarinnen und Nachbarn nutzten die Gelegenheit zum unkomplizierten Austausch. 2027 gibt es die nächste Gelegenheit, beim Kapuzinerberg-Zmorge neue Kontakte zu knüpfen und alte Freundschaften zu pflegen. (mgt)