Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

KAPUZINERBERG-ZMORGE IN RHEINFELDEN – SEIT FAST 40 JAHREN GELEBTE NACHBARSCHAFT

  21.08.2025 Rheinfelden

Seit 1986 trifft sich die Nachbarschaft auf dem Kapuzinerberg zum gemeinsamen «Zmorge». Der Anlass findet in der Regel alle zwei Jahre statt und hat sich zu einer festen Tradition entwickelt. Vergangenen Sonntag war es wieder so weit: Es kamen bei bestem Wetter fast 100 Personen auf dem ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote