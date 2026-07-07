Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Kapo testet neue Drohnen

  07.07.2026 Aargau

In den letzten Jahren haben sich Drohnen als polizeiliches Hilfsmittel etabliert und im Einsatz bewährt. Mit modernster Technologie ausgerüstet, leisten die wendigen Fluggeräte auf Schadenplätzen und Unfallstellen, bei Fahndungen und Suchaktionen, bei Grossanlässen sowie ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote