Kapo testet neue Drohnen

In den letzten Jahren haben sich Drohnen als polizeiliches Hilfsmittel etabliert und im Einsatz bewährt. Mit modernster Technologie ausgerüstet, leisten die wendigen Fluggeräte auf Schadenplätzen und Unfallstellen, bei Fahndungen und Suchaktionen, bei Grossanlässen sowie ...

In den letzten Jahren haben sich Drohnen als polizeiliches Hilfsmittel etabliert und im Einsatz bewährt. Mit modernster Technologie ausgerüstet, leisten die wendigen Fluggeräte auf Schadenplätzen und Unfallstellen, bei Fahndungen und Suchaktionen, bei Grossanlässen sowie bei anderen polizeilichen Aufgaben unverzichtbare Dienste. Dabei entwickelt sich die Technologie rasant weiter und eröffnet neue Möglichkeiten.

Um in bedeutsamen Alarmfällen und bei dringenden Hilfeleistungen in Zukunft rascher eine erste örtliche Übersicht zu erhalten und somit schneller wichtige Einsatzentscheidungen treffen zu können, evaluiert die Kantonspolizei Aargau, wie Drohnen neuester Generation die polizeiliche Lagebeurteilung und Einsatzbewältigung noch besser unterstützen können.

Die Tests zielen darauf ab, die ereignisbezogene Polizeiarbeit im Sinne eines Sicherheitsgewinns für die Bevölkerung zu optimieren. Ab dieser Woche führt die Kantonspolizei Aargau mit einer neuartigen Drohne einen umfassenden Feldtest im Rahmen dieser Beschaffung durch. Dessen Ziel ist es, die Qualitäten der angebotenen Technologien objektiv zu prüfen und eine Vielzahl technischer Fragen zu klären. (nfz)