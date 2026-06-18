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Kantonsstrasse zwischen Magden und Olsberg soll ausgebaut werden

  18.06.2026 Olsberg, Magden
Die Strasse ist knapp zwei Kilometer lang und teilweise nur vier Meter breit. Foto: Valentin Zumsteg
Die Strasse ist knapp zwei Kilometer lang und teilweise nur vier Meter breit. Foto: Valentin Zumsteg

Mit einem Baubeginn ist nicht vor 2030 zu rechnen

Die Strasse zwischen Magden und Olsberg ist in einem schlechten Zustand und teilweise unübersichtlich. Der Kanton plant eine Sanierung – allerdings ist mit der Umsetzung erst in ein paar Jahren zu rechnen.

Valentin Zumsteg

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